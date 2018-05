Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro Group (ISIN: NL0011540547) schlägt auf der heutigen Aktionärsversammlung in Amsterdam eine Schlussdividende in Höhe von 0,80 Euro für das Geschäftsjahr 2017 vor. ABN Amro zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Eine Zwischendividende für 2017 (0,65 Euro) wurde bereits bezahlt. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 25. Juni 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 31. Mai ...

