FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz erhöht ihre Investition in das britische Startup Moneyfarm. Europas größter Versicherer, der auch ein großer Player im Asset Management ist, teilte mit, dass Allianz Asset Management eine Investition in Moneyfarm vom September 2016 weiter aufstockt. Damit wird Allianz zum Hauptinvestor und größten Minderheitsaktionär des digitalen Vermögensverwalters, der in Italien und Großbritannien tätig ist. Neben Allianz sind noch United Ventures und Cabot Square Capital an Moneyfarm beteiligt.

"Wir sehen eine steigende Kundennachfrage nach intelligenten und einfachen digitalen Lösungen, insbesondere wenn es um ein ganzheitliches Management der Geldanlage geht", sagte Jackie Hunt, Vorstandsmitglied für Asset Management und US Life Insurance.

Nach der zusätzlichen Investition wird Allianz zwei Sitze im Verwaltungsrat von Moneyfarm halten.

Eine Allianz-Sprecherin wollte sich zur genauen Höhe der Investition nicht äußern, sagte aber, das Gesamtvolumen von Moneyfarms aktueller Finanzierungsrunde betrage 46 Millionen Euro, mit Allianz als größtem Investor. Beim ersten Investment 2016 habe Allianz weniger als 10 Millionen Euro investiert, sagte die Sprecherin.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Allianz ist im Asset-Management vor allem mit Allianz Global Investors und Pimco tätig.

