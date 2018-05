Die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch Donald Trump und die massiven Probleme der venezolanischen Ölproduktion feuerten den Ölpreis in den vergangenen Wochen an. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss - der Ölpreis knickte in den letzten Tagen gewaltig ein. Denn laut Medienberichten wollen die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und Russland ihre Förderung deutlich ausweiten. Von bis zu einer Mio. Barrel pro Tag sei die Rede. Damit würde die von der OPEC unter saudischer Führung im vergangenen Jahr gemeinsam mit Russland beschlossene Förderbegrenzung weitgehend rückgängig gemacht. Damals wollte man dem Überangebot auf dem Ölmarkt entgegenwirken und den Ölpreis stabilisieren - was ohne Zweifel auch gelang.

Entscheidung im Juni?

Eine Entscheidung über eine Ausweitung der Förderung könnte auf der nächsten OPEC-Konferenz fallen. Diese findet am 22. und 23. Juni in Wien statt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die OPEC und Russland ihre Strategie ändern könnten. ...

