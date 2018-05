Rom / Frankfurt - Die politische Krise in Italien wirkt sich immer stärker auf die Finanzmärkte aus. Am Dienstagmorgen kam es an den Anleihemärkten in Italien und Portugal zeitweise zu Turbulenzen mit starken Kurseinbrüchen. Die Risikoaufschläge zu als sicher geltenden Anlagen wie deutschen Bundesanleihen stiegen entsprechend stark an. Der Euro geriet unter Druck und fiel unter die Marke von 1,16 US-Dollar.

Die Aktienbörsen in Italien und Spanien gerieten stark unter Druck. So sackte der Mailänder Leitindex FTSE MIB im frühen Handel um bis zu 2,18 Prozent ab und notierte zuletzt noch rund 1,9 Prozent tiefer bei 21 520,48 Punkten. Bankaktien wie Ubi Banca, Unicredit oder Intesa Sanpaolo büssten bis zu 3,6 Prozent ein. Auch europaweit verzeichneten die Branchenwerte mit minus 2,18 Prozent die grössten Verluste. Die Kursverluste bei den Anleihen können insbesondere die Bilanzen der italienischen Banken belasten, die viele heimische Staatsanleihen im Depot haben.

Anleihe-Renditen steigen



