Egal ob mit dem Privat- oder Mobility-Auto: Die neue App "Mobility

Carpool" bringt Fahrer und Mitreisende schnell und unkompliziert

zusammen. Das reduziert die Mobilitätskosten und schont die Umwelt.



Schweizer Autofahrer sind einsam: Durchschnittlich sitzen bloss

1.5 Personen in einem Fahrzeug, im Pendelverkehr sind es sogar nur

1.1 Personen. Oder anders ausgedrückt: Wenn 100 Personen täglich

zwischen Luzern und Zürich hin- und herfahren, tun sie dies mit 90

Fahrzeugen. Das macht weder ökologisch noch ökonomisch Sinn. Deshalb

lanciert Mobility die Mitfahr-App "Mobility Carpool". Darüber lassen

sich nicht nur Fahrten mit Carsharing-Autos teilen, sondern auch mit

Privatautos. Geschäftsführer Patrick Marti freut sich: "Es gibt nur

Gewinner. Der Fahrer reduziert seine Kosten, der Mitfahrer kommt

schnell und preisgünstig von A nach B und die Umwelt wird geschont,

weil weniger Verkehr über die Strassen rollt." Auch Mobility als

Unternehmen profitiere. "Je vielfältiger unsere Dienstleistungen,

desto begeisterter unsere Kunden. Wir wollen deshalb verschiedenste

Arten geteilter Mobilität bieten und die kombinierte Mobilität mit

dem ÖV fördern." So ergänzt Mobility-Carpool das klassische

Carsharing sowie die Freefloating-Modelle Mobility-Scooter und Catch

a Car.



Anbieter erhalten zwischen CHF 2.40 und CHF 14.40 pro Mitfahrer



Regelmässige Strecken von A nach B - beispielsweise berufliche

Pendlerfahrten - eignen sich genauso für Mobility-Carpool wie

einmalige Fahrten. Die Vergütung ist fix festgelegt und unterscheidet

nach Distanzen. Ein Passagier berappt so zwischen CHF 3.00 (bis 10

Kilometer) und CHF 18 (ab 150 Kilometern). Hiervon gehen 80% an den

Fahrer, der Rest setzt Mobility für die Deckung der Angebotskosten

ein.



Vertrauen als Voraussetzung



Mobility will mit mehreren Massnahmen Vertrauen schaffen. Erstens

können sich die Nutzer öffentlich bewerten. Zweitens muss in der App

zwingend ein Profilbild hochgeladen werden. Drittens kann der

Passagier jederzeit die Autonummer seines Fahrers einsehen. Und

viertens ist die Telefonnummer des Gegenübers erst dann sichtbar,

wenn eine Fahrt definitiv gebucht wird.



