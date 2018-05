Der Goldpreis kann derzeit nicht überzeugen. Die UBS findet das aber gar nicht so schlecht. In solchen Schwächephasen solle man beim Edelmetall einsteigen, meint deren Analystin Joni Teves.

Gold im charttechnischen Niemandsland

Aktuell befindet sich der Goldpreis in einer Konsolidierungsphase, nachdem er in den vergangenen Wochen ein neues Sechsmonatstief markiert hatte. Gestern ging es mal wieder unter die runde Marke von 1.300 US-Dollar je Unze. Charttechnisch bleibt die Handelsspanne zwischen 1.286 und 1.301 Dollar gültig. Solange es da kein nachhaltiges Unter- oder Überschreiten gibt, heißt es Stillhalten. Die Investmentbank UBS aber sieht diese Situation als Chance an. Deren Analystin Joni Teves rät zum Kauf des Edelmetalls in Schwächephasen, nachdem sie zuvor zum Lager der Bären gehörte. Als Ursache für den jüngsten Absturz sieht Teves vor allem die steigenden Zinsen in den USA sowie den festeren Dollar.

Goldpreisschwäche als Einstiegschance

Nun aber sei ein Unzenpreis von unter 1.300 Dollar eine Einstiegsgelegenheit. Als Argument führt Teves unter anderem an, dass trotz des ...

