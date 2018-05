Köln (ots) - Diese App besitzt alles, was Eltern sich von einem digitalen Spiele-Angebot für ihre Kinder versprechen: Tierisch-liebenswerte Protagonisten wie "Freddy der Fuchs" oder "Kitty die Katze" laden zum Entdecken einer hochwertigen App-Welt mit malerischen Illustrationen und humorvollen Ideen ein. In "WoodieHoo - Haus & Freunde" spielen Kinder in ihrem eigenen Tempo. Es gibt keine Punktwertungen, keinen Zeit- oder Leistungsdruck; im Vordergrund steht vielmehr das spielerische Entdecken und Ausprobieren. Und vor allem natürlich: der Spaß!



Die neue Vorschul-App von SUPER RTL ist vollständig werbefrei und in der Basisversion kostenlos. "WoodieHoo - Haus & Freunde" ist für Android und iOS sowohl in den deutschsprachigen als auch in internationalen Apps-Stores erhältlich.



Boris Bolz, Chief Digital & Marketing Officer: "Mit 'WoodieHoo' haben wir eine eigenständige Digitalmarke kreiert, die wir nun Schritt für Schritt erweitern werden. Unser Ziel ist es, einen App-Kosmos zu erschaffen, der kleine Kinder spielerisch unterhält und Eltern ein sicheres Gefühl vermittelt. Die App ist optimal auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe zugeschnitten und hat das Potenzial, ein internationaler Erfolg zu werden."



