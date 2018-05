CB Consumer Confidence am Nachmittag Mehrere EZB-Mitglieder halten heute Reden

Zusammenfassung:Da die wichtigsten makroökonomischen Daten in der zweiten Wochenhälfte veröffentlicht werden, ist der Dienstag deutlich ruhiger als sonst. Die zahlreichen europäischen Zentralbank-Reden könnten allerdings Hinweise für die Entwicklungen der nächsten Handelstage liefern. Ansonsten ist das Conference Board-Verbrauchervertrauen der einzige nennenswerte Bericht. Öl-Händler könnten enttäuscht sein, denn aufgrund des gestrigen Feiertages in den USA erhalten wir das Update des API zu den Öl-Lagerbeständen erst morgen. Die offiziellen Zahlen der DoE folgen am Donnerstag (nicht am Mittwoch). 16:00 Uhr | USA, Conference Board-Verbrauchervertrauen (Mai): Eine Abschwächung in der ...

