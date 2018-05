Futures der Wall Street-Indizes heute Morgen unter Druck. DE30 mit bärischen Gap unterhalb der Marke von 12.850 Punkten. EURUSD mit neuem Jahrestief bei 1,1585. Goldpreis testet im frühen Handel die 1.300 USD. Die Regierungsbildung in Italien durch die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtextreme Lega ist gescheitert. Grund hierfür war die Entscheidung von Präsident Sergio Matarella, der die Nominierung des Euroskeptikers Paolo Savona für den Posten des Finanzministers blockierte. Der angehende Ministerpräsident Conte gab daraufhin sein zukünftiges Amt auf. Nun könnte es zu Neuwahlen kommen. Diese könnten im Herbst oder aber erst im Jahr 2019 stattfinden. Die neuen Entwicklungen sorgten an den Finanzmärkten für entsprechende Unsicherheiten. Der italienische Leitindex (ITA40) verlor deutlich an Wert (fast 5% in dieser Woche) und auch der Euro setzte seine Abwärtsbewegung in Richtung eines neues Jahres-Tiefs fort. Andererseits gewannen die italienischen Anleiherenditen an Attraktivität. Der Wirtschaftsexperte Cottarelli soll ...

