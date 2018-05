Das Wort Handelskrieg ist wieder in aller Munde. Der Wirtschaftsweise Lars Feld spricht über den neuen Protektionismus in der Welt, die Macht der Regierungsberater und Mittagessen mit der Kanzlerin.

Herr Professor Feld, Sie sind Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, die Regierung hört Sie an. Haben Sie Macht?Wir haben keinerlei Macht, wir verfügen über etwas sehr viel Wichtigeres: Unabhängigkeit. Wir werden in keinerlei Regierungsentscheidungen eingebunden - und so soll es für unabhängige Wissenschaftler auch sein. Unsere wirtschaftspolitische Aufgabe ist es zu prognostizieren, zu analysieren und Einschätzungen vorzunehmen.

Bisweilen hat man den Eindruck, dass Gremien wie der Sachverständigenrat mit ihrer Sachkritik bei Politikern geradezu Widerwillen produzieren.Kritik wäre keine Kritik, wenn sie bequem wäre. Aber es geht vor allem darum, belastbare und begründete ...

