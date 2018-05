Auf die große Zahl der Asylklagen muss der Staat nicht mit neuen Regeln wie Seehofers "Ankerzentren", sondern mit der Neueinstellung zusätzlicher Richter reagieren, sagt Ingrid Meinecke von der Neuen Richtervereinigung.

Die große Zahl der Klagen gegen ablehnende Asylbescheide sei der Grund für die Überlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland, liest man immer wieder. Stimmt das?Ich kann bestätigen, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit weit überlastet ist. Aber das liegt nicht daran, dass Asylantragsteller ihr im Grundgesetz garantiertes Recht wahrnehmen und ihren Bescheid überprüfen lassen. Sondern daran, dass die Politik darauf nicht reagiert und die Verwaltungsgerichte nicht entsprechend personell verstärkt hat. In den neuen Bundesländern ist die Lage besonders drastisch, weil es in der DDR keine Verwaltungsgerichtsbarkeit in unserem Sinne gab und die Richter alle unmittelbar nach der Wende neu eingestellt wurden.

Also müssten neue und zusätzliche Richter eingestellt werden?Ja, sehr schnell.

Gäbe es nicht andere, zum Beispiel gesetzgeberische Möglichkeiten, offensichtlich unbegründete Einsprüche von vornherein ...

