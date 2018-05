Der Sixt-Konzern (ISIN: DE0007231326) hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres sein bereits hohes Wachstumstempo beibehalten und nochmals deutlich verbesserte Resultate bei Umsatz und Ergebnis erreicht.

Bereinigt um das Ergebnis aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow erreichte der internationale Mobilitätsdienstleister ein Quartalsergebnis vor Steuern (EBT) von 48,2 Mio. Euro, ein Anstieg um 30,9 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Dabei verzeichnete Sixt im Geschäftsbereich Autovermietung eine weiter gestiegene Nachfrage sowohl in Deutschland als auch im Ausland, verbunden mit einer entsprechend hohen Auslastung der Vermietflotte. Der Vorstand bestätigt nach dem außergewöhnlich guten Geschäftsverlauf die in der Börsenpflichtmitteilung vom 25. April 2018 angepassten Ziele für das Gesamtjahr 2018.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Das erste Quartal hat unsere Ergebniserwartungen übertroffen. Besonders erfreulich ist, dass es uns wiederum gelang, beim Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz zu wachsen. Volumenwachstum geht bei Sixt also nicht auf Kosten der Profitabilität. Im weiteren Jahresverlauf werden wir nicht nur unsere zahlreichen Expansionsmaßnahmen, ...

