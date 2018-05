Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung arbeitet nach den Worten von Finanzstaatssekretär Jörg Kukies weiterhin an dem Ziel, den Euro-Rettungsfonds ESM zu einem europäischen Währungsfonds weiterzuentwickeln. "Wir wollen ihn (den ESM) zu einem viel breiter anwendbaren Instrument machen und ihn in Richtung eines Europäischen Währungsfonds weiter entwickeln, auch wenn die Europäische Zentralbank aus guten Gründen nicht möchte, dass wir ihn so nennen", sagte Kukies beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt.

Laut Kukies könnte der ESM auch der richtige Ort für die Ansiedlung einer finanziellen Letztabsicherung (Common Backstop) des Abwicklungsfonds SRF sein, der ein sehr wichtiger Baustein zur Vervollständigung der Bankenunion sei. "Wir sollten all diese ESM-Reformen in einem Paket angehen, auch wenn der Zeitdruck in den nächsten Wochen ein Problem sein wird", sagte Kukies.

Es müsse nicht alleine eine Einigung in Sachen Common Backstop gefunden werden, sondern auch eine bessere Rolle des ESM bei der Formulierung und Kontrolle von Programmen. Zudem müssten die Instrumente des ESM besser der ihm zugedachten Rolle als Europäischer Währungsfonds angepasst werden. "Wir sehen uns in der Pflicht, bis Juni Ergebnisse zu liefern", sagte Kukies.

