Immer noch sind rund 70 Prozent der Anteile an der Royal Bank of Scotland in staatlicher Hand, doch nun will London sich von RBS-Aktien im Wert von 3 Milliarden Pfund trennen. Die Ankündigung sorgte für Druck auf den Aktienkurs: Royal Bank of Scotland verbilligt sich am Morgen um rund 3,4 Prozent auf 279,8 britische Pence.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst