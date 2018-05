KWS will Gemüsesaatgutgeschäft von Bayer übernehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--KWS Saat will im Zuge des Zusammenschlusses von Bayer und Monsanto das Gemüsesaatgutgeschäft des DAX-Konzerns übernehmen, das eigentlich an BASF verkauft werden soll. Der Saatgutkonzern hat eigenen Angaben zufolge am Montag eine Offerte für das maßgeblich unter Nunhems firmierende Geschäft des Leverkusener Konzerns vorgelegt. "Damit erneuert KWS ein bereits im Januar 2018 vorgelegtes unverbindliches Angebot und bietet Bayer und deren Aktionären attraktive Konditionen zum Verkauf des Gemüsegeschäfts", heißt es von dem Einbecker Unternehmen. Einen Kaufpreis nannte KWS nicht.

Bayer hatte im Rahmen der Kartellprüfung des Megadeals mit Monsanto der Europäischen Kommission zugesagt, das komplette Gemüsesaatgut, die Saatgutbehandlung, die Forschungsplattform für Hybrid-Weizen sowie die Digital-Farming-Plattform an BASF zu verkaufen. Brüssel hatte den Deal vor einem Monat grundsätzlich abgesegnet, prüft aber nach wie vor, ob BASF als Käufer willens und in der Lage ist, Bayer nach der Übernahme von Monsanto am Markt Paroli zu bieten.

KWS-Vorstandssprecher Hagen Duenbostel sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass er nach den jüngsten Signalen von der EU-Kommission Hoffnung habe, den Zuschlag zu bekommen. Brüssel habe Bayer vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, alle Offerten für die Gemüsesparte offenzulegen.

Nunhems ist nach Seminis von Monsanto, Syngenta und Limagrain der viertgrößte Hersteller von Gemüsesaatgut auf der Welt. Das niederländische Unternehmen setzt im Jahr mit etwa 2.000 Mitarbeitern rund 400 Millionen Euro mit dem Saatgut von 25 Gemüsesorten um. Für KWS würde der Zukauf eine wesentliche Erweiterung des Geschäfts bedeuten. Der Umsatz würde dadurch etwa um ein Drittel steigen.

