Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Um möglichst lange mobil und selbstständig zu bleiben, sollten Senioren auch in fortgeschrittenem Alter regelmäßig Muskeltraining betreiben. Experten schätzen, dass durch Untätigkeit und Schonung bis zum 80. Lebensjahr andernfalls die Hälfte der Muskelmasse schwindet. Fitness-Profi Thorsten Heinrich aus Nürnberg erklärt im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber", dass tägliche Spaziergänge zwar gut für das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur in den Beinen seien. "Für einen echten Aufbau ist das aber zu wenig, Muskelfasern brauchen einen starken Reiz." Ein gutes Krafttraining beziehe alle Muskelgruppen des Köpers ein - speziell solche, die zu schlaff sind. Häufig sind das die Rückenmuskeln, die dafür sorgen, dass wir uns gut aufrichten können.



Passende Trainingsangebote finden Senioren zum Beispiel in Kursen von Sportvereinen, Volkshochschulen und Fitnessstudios. "Auch immer mehr Physiotherapie-Praxen und Kliniken bieten Trainingsmöglichkeiten speziell für Ältere", sagt Liane Probst, die im Albertinen-Haus Hamburg ein Krafttraining für Senioren leitet. Wer daheim trainieren möchte, findet im aktuellen "Senioren Ratgeber" effektive Übungen für jeden Tag, die von der Sportwissenschaftlerin Carolin Heilmann für das Apothekenmagazin entwickelt wurden.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 5/2018 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de