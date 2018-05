FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 540 (630) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 420 (395) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RBS PRICE TARGET TO 340 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 730 (655) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 990 (1000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WORKSPACE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1140 (1200) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 770 (720) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 720 (685) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TESCO PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS DEVRO TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 185 (195) PENCE - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS OCADO TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES FEVERTREE TARGET TO 3150 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 720 (690) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 750 (680) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1480 (1460) PENCE - 'NEUTRAL'



