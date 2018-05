Im Zuge einer Reorganisation werden in der IT-Abteilung von Nestlé in den kommenden Monaten zahlreiche Stellen gestrichen.

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé strafft seine Informations- und Datenverarbeitung (IT). Im Zuge der Reorganisation würden in der Schweiz in nächsten 18 Monaten bis zu 500 Stellen in der IT gestrichen, teilte der Weltmarktführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...