Von Marc Navarro Gonzalez

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Nestle baut seine globale IT um. Dieser Schritt dürfte über die kommenden 18 Monate bis zu 500 Stellen in der Schweiz kosten. Mit der Maßnahme wollen die Eidgenossen den Übergang zu einem stärker digital aufgestellten Konzern schaffen und von ihrem Technologie-Drehkreuz in Spanien und an anderen Orten profitieren.

Nestle will zudem gewisse operative Zentren für das Nespresso-Geschäft in Spanien und Portugal schaffen und sich auch in Italien neu positionieren. Die von dem Umbau betroffenen Mitarbeiter sollen für diese anderen Standorte Jobangebote erhalten. Die Produktionsstandorte in der Schweiz seien nicht betroffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/axw/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 04:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.