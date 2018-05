Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Hessens Finanzminister Thomas Schäfer findet die Schaffung eines EU-Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen unnötig. Beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt sagte Schäfer, er bezweifle, dass ein solcher Binnenmarkt zu einer besseren Versorgung mit Finanzdienstleistungen führen werde. Die Banken eines Landes seien in der Lage, dessen Finanzierungsbedarf zu decken, und daran sollten die Bankenregulierung sie möglichst nicht hindern.

"Wenn ich mir die jüngsten Gesetzgebungsvorschläge der EU-Kommission ansehe, dann erkenne ich darin das Bemühen, EU-weit gleiche Startbedingungen (ein Level Playing Field) herzustellen", sagte Schäfer. Das Hauptargument dafür sei, dass das für die Herstellung eines Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen notwendig sei.

"Ich bezweifle, dass ein solcher Binnenmarkt besser in der Lage wäre, den Bedarf der EU-Mitgliedsländer an Finanzdienstleistungen und Finanzmärkten zu bedienen, das sind seit 40 Jahren nationale Märkte", sagte Schäfer. Finanzmärkte seien vor allem dazu da, die Binnennachfrage zu bedienen, und deshalb sollte die Regulierung hier trotz aller Harmonisierungsbemühungen ausreichend Spielraum lassen.

Hessens Finanzminister plädierte dafür, den neue Baseler Regulierungsrahmen in Europa vorsichtig umzusetzen. "Wir dürfen nicht gegen die bestehenden finanziellen Strukturen in der EU arbeiten", verlangte Schäfer. Seiner Ansicht nach sollte die EU den praktischen Einfluss der Regulierung genau beobachten und sie wie erforderlich anpassen - "in enger Zusammenarbeit von Regulieren, Aufsehern und der Finanzindustrie".

