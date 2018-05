Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grammer wegen Übernahmegesprächen mit dem chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Es wäre positiv, wenn die Gespräche letztlich in ein Angebot mündeten, da sich dann eine gute Ausstiegsmöglichkeit für die Unternehmensgruppe Hastor ergäbe, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deren Beteiligung erschwere dem Autozulieferer die Akquise neuer Aufträge insbesondere von den deutschen Autobauern. Sein neuer fairer Wert für die Aktie impliziere eine zehnprozentige Übernahmeprämie./gl/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-05-29/11:25

ISIN: DE0005895403