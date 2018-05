Bei einer Schießerei in der belgischen Stadt Lüttich sind am Dienstag mehrere Menschen getötet worden. Das berichtet der Belgische Rundfunk.

Demnach hatte am Morgen ein bewaffneter Mann in der Lütticher Innenstadt auf zwei Polizeibeamte geschossen. Nach der Tat flüchtete er in eine Schule und verschanzte sich dort mit einer Reinigungskraft als Geisel. Die Polizei teilte später mit, der Mann sei "neutralisiert" worden. Laut Medienberichten sollen beide Polizisten tot sein.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.