Der GBP/USD brach aus seiner asiatischen Konsolidierung nach unten aus und so musste unter 1,3300 das 6-Monatstief gebildet werden. Da es keine wichtigen Nachrichten und Wirtschaftsdaten gab, ist der Rückgang in den letzten Stunden allein auf das gestiegene Kaufinteresse gegenüber dem Dollar zurückzuführen. Selbst der Einbruch der US Renditen kann ...

