BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Europäer dazu aufgerufen, angesichts der Absage der USA an multilaterales Handeln grundsätzlich geschlossen zu agieren. "Europa ist, wenn wir einig sind, immer noch stark genug, einen Unterschied zu machen in der Welt", sagte Maas beim "Global Solutions Summit" in Berlin. "Aber wenn wir es nicht schaffen, als Europäer gemeinsam unsere Interessen zu vertreten, werden wir vermutlich überhaupt keine Chance dazu haben," warnte der Außenminister.

Die Europäer müssten sich für die Zukunft daran gewöhnen, "unsere Interessen nicht mehr nur bilateral vorzutragen," sondern geschlossen als Europäer. Nur dann habe Europa die Chance, diese Interessen auch durchzusetzen. Maas verwies als Beispiel auf die Reaktion der EU-Staaten auf die Kündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA, geschlossen an dem Abkommen festzuhalten. "Das ist etwas, das man in den Vereinigten Staaten so nicht ganz erwartet hat", erklärte der SPD-Politiker unter Verweis auf Gespräche bei seinem Besuch in Washington.

Europa teile das Ziel, die Substanz des Abkommens trotz des Ausstiegs der USA zu bewahren, denn es sei zentral für die regionale Stabilität im Nahen Osten. "Wir werden nichts unversucht lassen, um dieses Abkommen zu erhalten", kündigte Maas an. Die einseitige Kündigung durch US-Präsident Donald Trump nannte der deutsche Außenminister einen "schweren Rückschlag und für uns bis heute nicht nachvollziehbar".

Generell betonte Maas, wichtiger denn je sei heute die Auseinandersetzung darum, wie die internationale Staatengemeinschaft zusammenarbeiten wolle und wie man einen "Rückfall in eine Welt voller Machtkonkurrenzen" verhindern könne. "Die Weltordnung sortiert sich gerade neu", konstatierte er. Dieser Befund rufe zwar nicht überall Unruhe oder Sorgen hervor. Jedoch werde man die großen Zukunftsaufgaben "nur miteinander und nicht gegeneinander" bewältigen können. Eine multilaterale, auf globalen Regeln basierende Ordnung bleibe deshalb "die beste Antwort".

