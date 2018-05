FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende Vizepräsident der Europäischen Zentralbank EZB), Vitor Constancio, hat Italien vor den Folgen einer Staatsschuldenkrise gewarnt. "Als 2012 Finanzmärkte das Land attackiert haben, hat das gezeigt: Sie können in ihrer Wahrnehmung sprunghaft sein und die Risikoeinschätzung für einen Schuldner abrupt und schnell ändern, manchmal mit gravierenden Folgen", sagte Constancio in einem Interview mit dem Spiegel. "Wir werden sehen, was nun passiert."

Ob die EZB im Notfall eingreifen und Italien vor einer Zahlungsunfähigkeit retten würde, ließ Constancio offen. Jede Intervention müsse "der Erfüllung unseres Mandats dienen" und "bestimmten Bedingungen" folgen, sagte der EZB-Vize. "Italien kennt die Regeln. Sie sollten diese vielleicht noch einmal genau lesen."

May 29, 2018

