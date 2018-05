Essen (ots) - Die Westfälische Hochschule setzt ein Stipendienprogramm um, mit dem leistungsstarke Schüler aus weniger privilegierten Familien bis zu ihrem Schulabschluss intensiv gefördert werden. Das Projekt "RuhrTalente" erhält vom Stifterverband im Mai die Hochschulperle des Monats.



Die Teilnahme an einer Sprachreise ermöglichen oder bei Bedarf einen Laptop zur Verfügung stellen - das Stipendienprogramm "RuhrTalente" hilft ganz konkret Lernerfolge zu verbessern und Schülern aus weniger privilegierten Umfeldern neue Perspektiven zu eröffnen. In Workshops und Seminaren lernen sie außerdem, wie sie sich besser präsentieren und erfahren, wo ihre Stärken, Schwächen und Talente liegen. All das stärkt das Verantwortungsbewusstsein und gibt den Jungen und Mädchen mehr Selbstvertrauen. Der Stifterverband verleiht dem Projekt "RuhrTalente" für den nachhaltigen Ansatz die Hochschulperle des Monats Mai.



"Eine beispielhafte Bildungsarbeit, die es jungen Menschen mit nicht idealen Startbedingungen erlaubt, zu erleben, was alles möglich ist ", lobt die Jury des Stifterverbandes das Programm. "Durch die frühe und langfristige Förderung eröffnen sich neue Chancen für die Jugendlichen. Sie werden begleitet, bis sie ihren Weg gefunden haben und eine Berufsausbildung oder ein Studium beginnen."



Seit 2016 wurden durch das Programm schon 150 Talente im Ruhrgebiet entdeckt und gefördert. Initiiert wurde das Stipendienprogramm von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen zusammen mit der RAG-Stiftung und der Stiftung TalentMetropole Ruhr. www.ruhrtalente.de



Was ist eine 'Hochschulperle'?



Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die "Hochschulperle des Jahres" gekürt. www.hochschulperle.de



OTS: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18931.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt Stifterverband: Peggy Groß T 030 322982-530 peggy.gross@stifterverband.de



Pressekontakt RuhrTalente Robin Gibas T 0209 947638-134 Robin.Gibas@w-hs.de