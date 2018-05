Die Baader Bank hat das Kursziel für Evonik von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäische Chemieindustrie befinde sich in puncto Bewertung und Gewinn auf ihrem Höhepunkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem dritten Quartal 2018 dürfte aber die Ergebnisdynamik und in der Folge auch das Bewertungsniveau des Sektors sinken. Dies gelte jedoch nicht für den Spezialchemiehersteller, dessen Aktie einer seiner "Top Picks" bleibe./edh/tih Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

