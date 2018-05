Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich wie auch die übrigen Börsen am Dienstag im Bann der sich aufheizenden Polit-Krise in Italien. Nach der gescheiterten Regierungsbildung droht in Italien ein institutioneller Zweikampf zwischen den beiden populistischen Kräften Fünf Sterne und Lega einerseits sowie Staatspräsident Sergio Mattarella andererseits. Sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella wird angestrebt, Grossdemonstrationen sind angekündigt und alles sieht nach einer Hängepartie bis zu Neuwahlen im Herbst aus. Auch in Spanien ist es alles andere als ruhig - hier stimmt das Parlament Ende der Woche über ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Rajoy ab.

"Die Anleger zittern ein wenig vor einer Südeuropa-Schuldenkrise 2.0. Ich fürchte, das Thema begleitet uns über den ganzen Sommer", sagte ein Händler. Auch die Experten der St. Galler Kantonalbank sehen Erinnerungen an Griechenland geweckt. Gefährlich könnte es für die Refinanzierung der Schulden von Italien werden - die Risikoprämien am Markt sind bereits stark gestiegen. Dann kämen auch die italienischen Banken als grösste private Halter der Staatsschulden unter Druck.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 11.00 Uhr 1,41 Prozent auf 8'651,4 Punkte - kein einziger Wert steht im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt ...

