Paris - Die politischen Spannungen in Italien haben die europäischen Börsen am Dienstag belastet. Damit setzte sich die Entwicklung vom Vortag mit verschärftem Tempo fort. Alle wichtigen Handelsplätze lagen deutlich im Minus, wobei die südeuropäischen Börsen die stärksten Abgaben verzeichneten. Der italienische FTSE MIB fiel um 2,9 Prozent auf 21 309,09 Punkte, während der Euro Stoxx 50 um 1,5 Prozent auf 3429,00 Punkte nachgab.

Nach dem Scheitern der Regierungsbildung in Italien zieht nun eine institutionelle Krise herauf. Die geplante europakritische Koalition zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega war am Sonntag geplatzt, weil Präsident Sergio Mattarella angesichts der Unruhe an den Finanzmärkten den Euro- und Deutschland-kritischen Finanzminister des Bündnisses nicht absegnen wollte.

Mattarella hatte dem parteilosen Finanzexperten Carlo Cottarelli den Regierungsauftrag gegeben. Es wird allerdings erwartet, dass dieser das Vertrauen im Parlament nicht ...

