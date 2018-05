Das Gezerre um eine handlungsfähige Regierung in Italien sorgt an der Börse für Unruhe. Experten warnen bereits: Das wird eine Zerreißprobe für die Euro-Zone.

Aus Furcht vor einem weiteren Erstarken der europakritischen Kräfte in Italien ziehen sich Anleger in großem Stil aus europäischen Wertpapieren zurück. "In einer Zeit, wo auch die Wirtschaftsdaten andeuten, dass der konjunkturelle Höhepunkt schon wieder überschritten sein könnte, macht das Gespenst einer nächsten Euro-Krise die Runde", erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Dax und EuroStoxx50 verloren jeweils knapp zwei Prozent auf 12.633 beziehungsweise 3418 Punkte. Der Leitindex der Mailänder Börse fiel zeitweise sogar um 3,7 Prozent auf ein Zehn-Monats-Tief von 21.122,51 Zählern. Der Euro geriet ebenfalls unter die Räder und war mit 1,1528 Dollar so billig wie zuletzt vor zehn Monaten.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung durch die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega steuert Italien auf Neuwahlen zu. Diese Wahl werde de facto zu einem Referendum über den Verbleib Italiens in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...