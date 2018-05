Übergeordnete herrscht seit dem Erholungshoch von 243,13 Punkten nach der vorausgegangenen Finanzkriese aus 2007 und den damit verbundenen Crashtief bei 87,17 Punkten ein stetiger und vor allem langfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen bei diesem Barometer. Dabei etablierte der Index während dieser Zeit immer tiefere Hochs und ließ kaum Zweifel auf ein unrühmliches Problem im europäischen Banksektor schließen. Zwar gehören Auf- und Abwärtsphasen seit jeher immer zum Kursgeschehen dazu, allerdings weckte das letzte markante Verlaufshoch bei lediglich 197,44 Zählern besondere Sorgen um den Zustand des europäischen Bankensektors.

Verkaufssignal aktiviert

Dem Barometer ist es nämlich nicht einmal gelungen an die seit 2009 bestehende Abwärtstrendlinie anzusteigen, der Index drehte bereits zuvor wieder zur Unterseite ab und etablierte seit Anfang 2017 ein eindeutiges Trendwendekonstrukt in Form einer größeren und einjährigen SSKS-Formation. Und diese steht in der Charttechnik stellvertretend für den Beginn einer Kehrtwende, die mit dem heutigen Kursrückfall unter ...

