Das Analysehaus Warburg Research hat Grammer mit Blick auf die Übernahmegespräche mit dem chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Offerte von 61,25 Euro je Aktie für den Autozulieferer liege knapp unter seinem Kursziel, welches weder die positiven Auswirkungen der Übernahme von TMD aus den USA noch die möglichen Synergieeffekte widerspiegele, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Chinesen könnten aber mit einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot auf einen Anteil von über 30 Prozent kommen, was weitere Aktienkäufe zu einem späteren Zeitpunkt erleichtern würde. Dann könnten auch die anderen Großaktionäre Cascade und Hastor, die 2017 mit ihren Übernahmeplänen gescheitert waren, ihre Anteile abstoßen oder zumindest reduzieren./gl/bek Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-05-29/11:50

ISIN: DE0005895403