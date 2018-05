BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, angesichts grundsätzlicher Umwälzungen durch die Globalisierung auch über Wege für eine Besteuerung von Daten nachzudenken. "Die Bepreisung von Daten, insbesondere von den Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft", sagte sie bei einer Veranstaltung über Zukunftsherausforderungen. "Sonst werden wir eine sehr ungerechte Welt erleben", warnte sie.

Daten seien "der Rohstoff des 21. Jahrhunderts", erklärte die Kanzlerin. "Es sind nicht mehr Kohle und Stahl oder Aluminium und Kupfer, sondern es sind die Daten." Die Frage, wie man eine fairen Marktwirtschaft im Hinblick auf die Daten konzipieren könne, sei überhaupt nicht beantwortet. "Da liegt die Gefahr einer großen Ungerechtigkeit in der Welt", warnte Merkel und forderte: "Das müssen wir in unsere Steuersysteme zum Beispiel einarbeiten." Dies müsse aber so geschehen, dass es nicht im Widerspruch zum bisherigen Steuersystem stehe.

Zur Erarbeitung von Konzepten hierfür sah Merkel zunächst einmal die Wissenschaftler gefragt. "Das halte ich für eines der wichtigsten Dinge, die wir lösen müssen."

