Der Markt für Pharmazeutika wächst unaufhaltsam weiter. Laut aktuellem Marktbericht des Quintiles IMS Institute werden die Ausgaben für Medikamente im Jahr 2021 weltweit bei 1,5 Billionen US-Dollar liegen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von vier bis sieben Prozent in Ausgaben für Medikamente oder drei Prozent in Dosierungen. Allen voran werden die USA - trotz derzeit unsicherer politischer Lage hinsichtlich der allgemeinen Gesundheitsversorgung - in den kommenden Jahren das stärkste Wachstum verzeichnen, während die sogenannten Pharmerging Markets rund zwei Drittel des gesamten Medikamentenvolumens benötigen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Weltbevölkerung wächst (bis 2030 um 1,24 Prozent pro Jahr) und wird parallel immer älter. Die weiterhin zunehmende Urbanisierung und eine wachsende Mittelschicht machen Medikamente für immer mehr Menschen zugänglich und bezahlbar und sorgen ebenfalls für einen höheren Medikamentenbedarf.

Megatrend Biologics

Während in den Pharmerging Markets zunächst der Bedarf an herkömmlichen Medikamenten, wie Schmerzmitteln und auch verschreibungspflichtigen Antibiotika, steigt, eröffnen sich parallel in Industrieländern ganz neue Behandlungsmöglichkeiten durch den Zugang zu komplexeren Wirkstoffen. Im Bereich der biologischen Wirkstoffe vollziehen sich bahnbrechende Veränderungen, etwa in der Behandlung von Krebs, Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten, die nur kleine Patientengruppen betreffen.

In der noch jungen Krebsimmuntherapie beispielsweise wird das eigene Immunsystem ertüchtigt, gegen Tumorzellen vorzugehen. Ein weiterer, sehr vielversprechender Forschungs- und Anwendungsbereich beschäftigt sich mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC). Diese hochwertigen Biopharmazeutika koppeln bestimmte Wirkstoffe an einen Antikörper, der an eine Zielstruktur bindet, beispielsweise ein Antigen auf der Oberfläche der Tumorzelle. So gelangen etwa Zytostatika wie in einem trojanischen Pferd ins Innere der Krebszelle und können dort sehr gezielt ihre chemotherapeutische Wirkung entfalten.

Mehrere Jahre sah die pharmazeutische Industrie der Biopharma-Patentklippe mit einer gewissen Sorge entgegen. Jetzt sind die Patente einiger großer biotechnischer Moleküle abgelaufen - und die Herstellung von Biosimilars hat begonnen. Für Patienten bedeutet diese Entwicklung einen enormen Fortschritt, da viele Medikamente jetzt in größerem Umfang produziert und zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich sind.

Auch bei Impfstoffen macht die Medizin große Fortschritte; gezielte Kampagnen werden unter anderem von der WHO und Unicef stark gefördert. Pharmahersteller engagieren sich ebenfalls mit kostengünstigen Lösungen für die Entwicklung neuer Impfstoffe zur Bekämpfung von Malaria, HIV, Zika oder Ebola - Krankheiten, die mittlerweile auch in industrialisierten Nationen auftreten.

Der nächste Schritt hin zu einer noch zielgerichteteren Behandlung besteht in der Anwendung stratifizierter Medizin. Sie richtet sich gezielt an Patientengruppen mit den gleichen genetischen Voraussetzungen. Mithilfe von molekularer Diagnostik lässt sich der Genotyp des Patienten bestimmen und so die Wirksamkeit und Verträglichkeit des jeweiligen Arzneimittels vorhersagen. Das erhöht nicht nur die Effektivität. Durch eine entsprechende Anpassung der Dosis an den Genotyp sind auch geringere Nebenwirkungen die Folge.

Verändertes Rollenverständnis

All diese pharmazeutischen Innovationen erfordern intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie entsprechende Produktionsbedingungen, um eine schnelle Time-to-Market zu erzielen. Pharmazeutische Hersteller müssen sich strikt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...