Linz (www.aktiencheck.de) - Da haben Devisenhändler die Situation wohl nicht zu Ende gedacht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Das Scheitern der Regierungsbildung mit Euro-feindlicher Beteiligung in Italien habe in ersten Impulsreaktionen zu EUR-Käufen geführt. Warum sei und bleibe ein Rätsel - möglicherweise hätten viele Devisenhändler nach der Überschrift nicht mehr weiter gelesen. Das gelte übrigens auc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...