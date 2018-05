Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100062114 heruntergeladen

werden -



Die Helvetic Estates Property Fund SICAV lanciert erstes

Immobilien-Teilvermögen. Der von der FINMA genehmigte Fonds richtet

sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger (Art. 10 Abs. 3, 3bis

und 3ter KAG).



Die Helvetic Estates Property Fund SICAV (HEPF) ist ein

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds» im

Sinne des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni

2006. Das erste Teilvermögen der HEPF, der Helvetic Estates Property

Fund I (nachfolgend der «Fonds») wird von erfahrenen Experten aus der

Immobilien- und Finanzbranche verwaltet und bietet qualifizierten

Investoren Zugang zu einem sorgfältig zusammengestellten

Immobilienportfolio in der Schweiz.



Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im langfristigen

Erhalt des investierten Kapitals und der Ausschüttung angemessener

Erträge. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in der

Schweiz sowohl in Wohnimmobilien, als auch in Immobilien für die

gewerbliche Nutzung. Ziel ist es, dem Anleger ein Vehikel anzubieten,

das einen sehr konservativen Investmentansatz mit tiefgreifender

Prüfung aller potentieller Liegenschaften und äusserst selektiver

Auswahl verfolgt. Es wird ein hoher Neubauanteil angestrebt, wobei

das Luxussegment konsequent ausgelassen wird. Der Fonds wird

grundsätzlich eine geographische Diversifikation der Investitionen

mit Schwerpunkt auf bestehende Grundstücke in den Agglomerationen,

die gute soziodemographische und wirtschaftliche Bedingungen bieten,

gewährleisten. Zu solchen Agglomerationen gehören die Grossräume

Zürich, Basel, Lausanne und Genf.



"In Zeiten der regen Neubautätigkeit und zunehmenden Leerständen

konzentrieren wir uns bei den bevorstehenden Investitionen und dem

Ausbau des Portfolios auf die in der Schweiz wirtschaftlich stark

relevanten Regionen mit einem prognostizierten hohen Bevölkerungs-

und Wirtschaftswachstum", sagt Peter Schmid, Verwaltungsratspräsident

der HEPF.



Das durchschnittliche Agio von bestehenden, kotierten

Immobilienfonds beträgt aktuell rund 22%. Dies zeigt die nach wie vor

hohe Nachfrage der Investoren nach Anlagen, welche eine attraktive

Rendite und gleichzeitig eine stabile Wertentwicklung bieten. Der

Helvetic Estates Property Fund I ist damit eine attraktive

Diversifikation im Immobilienportfolio.



Originaltext: 1741 Distribution Services AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062114

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062114.rss2



Kontakt:

Helvetic Estates Property Fund SICAV

Telefon +41-43 888 14 88

E-Mail info@hepf.ch