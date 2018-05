Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Industriekonzern berge einiges an Gewinn- und Cashflow-Potenzial, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie erscheine derzeit zwar nicht gerade sexy, dürfte in den kommenden Monaten aber deutlich von Nachrichten getrieben werden./edh/la Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

