Zuletzt hatten wir am 20.05. einen Treffer mit Ceconomy gemeldet und der Titel des Artilkels war: "Ceconomy: Der Treffer ist bei + 20% - und wir glauben an viel mehr!" Mit unserer Vermutung, dass das mehr geht, lagen wir bei diesem Trade leider nicht richtig - auch das gehört zur Wahrheit. Trotzdem konnten die Abonnenten, die diesem Börsentipp gefolgt waren und den vorgeschlagenen Stoppkurs in der Gewinnzone gewählt hatten, den Trade mit einem kleinen ...

