Seit der Einführung der LED-Technologie in die Allgemeinbeleuchtung haben Nutzer wie auch Wissenschaftler viele neue Fragen bezüglich des ausgesandten Lichts aufgeworfen. Diese zu bewerten und zu beantworten ist nicht nur für versierte Nutzer schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Mit der heute verfügbaren, vielfältigen Anzahl von Beleuchtungsquellen haben sich die Entscheidungskriterien für den Nutzer erhöht, und er muss zusätzliche Bewertungspunkte beachten. Einer dieser Bewertungspunkte ist die Blaulichtgefährdung von Leuchten.

Blaulichtgefährdung allgemein

Die Basis zum Verständnis der Blaulichtgefährdung bildet die Tatsache, dass Strahlung kürzerer Wellenlängen eine höhere Energie beinhaltet als bei längeren Wellenlängen. Vergleicht man also eine Lampe mit monochromatischem rotem Licht mit einer Lampe mit monochromatischem blauem Licht gleicher Helligkeit, so beinhaltet das blaue Licht mehr Energie. Ultraviolettes Licht weist demnach eine noch höhere Energie auf.

Hohe Energiedichten sind für die Netzhaut schädlich, da dies zu hohen Temperaturen führt und somit Verbrennungen entstehen können. LED mit weißem Licht, wie sie heutzutage in fast allen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, bestehen in der Regel aus blauen LED, die mit einer Phosphor-Leuchtschicht bedampft werden, um daraus weißes Licht zu erzeugen - nach dem gleichen Prinzip wie bei stabförmigen Leuchtstofflampen.

Wie in Bild?1 zu sehen ist, weist eine weiße LED einen hohen Anteil blauen Lichts auf. Daher kann man generell davon ausgehen, dass eine weiße LED schädlicher für die Augen ist als eine Lichtquelle mit einem geringen Blauanteil, also von Temperaturstrahlern wie (Halogen-)Glühlampen.

Kürzere Wellenlängen des Sonnenlichts (also der blaue Anteil) werden auf Grund der so genannten Rayleigh-Streuung (Streuung von elektromagnetischer Strahlung an kleinen Teilchen) eher durch die Atmosphäre reflektiert und gestreut. Kürzere Wellenlängen im UV-B- und UV-C-Bereich absorbiert die Augenlinse nahezu vollständig. Sie treffen dadurch nicht auf die Netzhaut, und somit bleibt für die Blaulichtgefährdungsbewertung nur ein geringer Bereich des Lichtes, welcher betrachtet werden muss (Bild?2).

Die genormte, sicherheitsrelevante Betrachtung definiert die DIN EN 62472 »Photobiologische Sicherheit von Lampen und Leuchten«. Bei den Messungen für diese Norm wird die jeweilige Leuchte im Abstand von 20??cm in acht verschiedenen Wellenlängenbereichen untersucht und aufgrund der Ergebnisse in vier Gruppen klassifiziert (Tabelle?1).

Für die Bestimmung der Risikogruppe wird anschließend für unterschiedliche Gefahrenarten die maximal erlaubte Bestrahlungsdauer in Sekunden festgelegt (Tabelle?2).

Für eine weiße LED, welche im weitesten Sinne als Blaulicht-Bestrahlung angesehen werden kann, bedeutet dies, dass es schon nach 100?s Bestrahlungsdauer in der gemessenen Entfernung von 20?cm zu einer Gefahr

