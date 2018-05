DAX - Kleine Verkaufspanik am Vormittag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax löste gestern die skizzierte bärische Keilformation im Stundenchart nicht ganz überraschend gen Süden hin auf und bringt heute den favorisierten Abwärtsschub. Dabei wurde das gestern genannte Level bei 12.800 Punkten sogar deutlich unterschritten - das deutsche Börsenbarometer fiel am Vormittag sogar in den unteren 12.600er Bereich zurück.

Kurzfristig ist der Index damit schon wieder im überverkauften Terrain angelangt. Der Ausverkauf am Vormittag - auch und vor allem in anderen Assetklassen - hatte am Vormittag fast schon panikartige Züge. EUR/USD gab über 100 Pips nach vom Tageshoch. Dies half den deutschen Standardwerten allerdings heute nicht. Kurzfristig ist mit Erholungen im übergeordneten Abwärtsimpuls zu rechnen.

So lange diese Erholungen nicht über 12.880/12.900 Punkte hinauskommen, dominieren kurzfristig weiterhin die Abwärtsrisiken im deutschen Börsenbarometer. Das Thema Italien weitet sich langsam zu einer Krise aus.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.04.2018 - 29.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 29.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

