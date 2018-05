Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: PorrSRC hat das Kursziel von 36 auf 37 Euro erhöht. aktuelle Indikation: 31.00 / 31.30 Veränderung zu letztem SK: -2.65% Auf dem Radar: VIG VIG am Montag auf Jahreslow bei 24,98 Euro. Mit 78,57 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil. aktuelle Indikation: 24.07 / 24.17 Veränderung zu letztem SK: -3.44% Auf dem Radar: AndritzAndritz am Montag auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...