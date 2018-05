Wiesbaden (ots) - Das modernisierte "Statistikportal" mit regionalen Daten zu unterschiedlichen Themenbereichen steht ab sofort unter www.statistikportal.de zur Verfügung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ermöglicht es einen zentralen Zugang zu gemeinsamen Datenangeboten und Veröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.



Durch einen themenorientierten Zugang haben Nutzerinnen und Nutzer im neuen "Statistikportal" alles im Blick: Karten und Tabellen aus dem Regionalatlas oder der Regionaldatenbank Deutschland sind mit den Themenbereichen ebenso direkt verknüpft wie Broschüren und Hinweise zu Methoden und Rechtsgrundlagen. Hinzu kommen Übersichtstabellen zu den jeweiligen Themen sowie monatlich aktualisierte Konjunkturdaten für den Bund und die Länder.



Das Portal wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam betrieben und gepflegt.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte gibt: Heidrun Stirner, Telefon: +49 (0) 611 / 75 37 87 www.destatis.de/kontakt



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de