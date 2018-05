Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-29 / 12:00 SVM PM zum Frankfurter Stiftungsfonds *Frankfurter Stiftungsfonds überschreitet die 100-Millionen-Euro-Marke* Frankfurt, den 29. Mai 2018. Der Frankfurter Stiftungsfonds hat in wenigen Monaten ein Volumen von über 100 Millionen Euro erreicht. Der Multi-Asset-Fonds, der erst zum 1. September 2017 aufgelegt wurde, wird von der Shareholder Value Management AG beraten, die im letzten Jahr bereits mehrfach für ihre Tätigkeit zugunsten des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ausgezeichnet wurde. Mit seinem defensiven Total-Return-Ansatz ist der Fonds bei institutionellen und privaten Anlegern gleichermaßen beliebt und ist auf dem besten Wege ein weiteres großes Erfolgsprodukt aus dem Hause Shareholder Value zu werden. Philipp Prömm, Vorstandsmitglied der Shareholder Value Management AG, ist begeistert über das große Interesse: "Wir freuen uns sehr darüber, dass das Konzept von den Anlegern so gut angenommen wird. Das bestätigt unsere Annahme, dass die Investoren in der derzeit unruhigen Lage an den Märkten einen verlässlichen Anlagestil mit einer eher konservativen Ausrichtung und regelmäßigen Ausschüttungen bevorzugen. Dies trifft vor allem auf institutionelle Anleger wie Stiftungen, Pensionskassen und ähnliche Institutionen zu". Ulf Becker, einer der drei Köpfe hinter dem Erfolgsprodukt, erläutert: "Geplant ist für die Anleger ein jährlicher Wertzuwachs von 5 bis 7 Prozent. Auch wenn es an den Märkten mal turbulent zugehen sollte, wollen wir dieses Ziel erreichen und regelmäßige Ausschüttungen von rund 4 Prozent im Jahr ermöglichen". Ein weiteres Plus: Der Fonds investiert mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen und ist daher aus Sicht des Investmentsteuergesetzes in der attraktivsten Besteuerungsklasse. *Drei-Säulen-Struktur* Der Frankfurter Stiftungsfonds ist eher konservativ ausgerichtet. Er basiert auf drei gering korrelierenden Einzelstrategien und strebt eine stabile, von der Entwicklung der Kapitalmärkte weitestgehend unabhängige, Rendite an. Das Fundament ("Säule 1") bilden mit 70 Prozent des Fondsvermögens rund 100 Einzel-Aktien. Diese erste Säule wird von Cedric Schwalm betreut. Die Auswahl der Aktien folgt der bekannten Value-Stockpicking Expertise der Shareholder Value Management AG und soll ein reines Alpha gegenüber dem Aktienmarkt generieren, da es über Derivate laufend abgesichert wird. Die Aktienauswahl wird dabei auch ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten gerecht. Die zweite Säule ("Säule 2") besteht aus Volatilitätsstrategien, aus denen sich beispielsweise sog. "Relative Value Ideen" wie "Index vs. Index" oder "Aktie vs. Index" ergeben können. Die dritte Säule wird durch direktionale Makro-Trades und Ideen gebildet, die durch Marktindikatoren und Sentiment-Daten generiert werden. Dabei werden auch Signale für andere Asset-Klassen wie Währungen, Anleihen oder Rohstoffe ausgewertet. Zusätzlich ist diese dritte Strategiekomponente für die Risikosteuerung des gesamten Fonds verantwortlich, was so genannte Faktorrisiken wie Kreditrisiken, Währungsrisiken, Sektorenrisiken oder sonstige Risiken betrifft. *Aktiver Einsatz aller drei Säulen - in der Praxis bewährt* Was die direkte Umsetzung seit Auflage des Fonds betrifft, nutzte das Team hinter dem Fonds die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten, um schnell und effektiv auf aktuelle Marktsituationen zu reagieren. "Wir haben seit Auflage des Fonds schon fast alle Phasen an den Börsen erlebt, vom Bullenmarkt bis hin zu einer scharfen Korrektur", zieht Ulf Becker eine Zwischenbilanz. "Die Ausrichtung des Fonds und der Investmentansatz haben sich in all diesen Phasen bewährt. Deshalb sind wir optimistisch, dass den Anlegern auch zukünftig eine schwankungsarme und renditestarke Entwicklung geboten wird." *Wichtiger Hinweis: *Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben. Diese Pressemitteilungist lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlageberatung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.axxion.lu erhältlich. Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. *Kontaktinformationen* *Shareholder Value Management AG* Neue Mainzer Straße 1 D-60311 Frankfurt am Main www.shareholdervalue.de [1] *Philip Prömm* Vorstand philipp.proemm@shareholdervalue.de Tel. +49 69 66 98 30 18 *Frankfurter Stiftungsfonds* Frankfurter Stiftungsfonds - R WKN: A2DTMN Ertragsverwendung: vier Ausschüttungen Mindestzeichnungsbetrag: keiner Fondsvolumen (24.05.2018): 106.826.841 EUR Frankfurter Stiftungsfonds - I WKN: A2DTMP Ertragsverwendung: vier Ausschüttungen Mindestzeichnungsbetrag: 100.000 Euro Frankfurter Stiftungsfonds - A WKN: A2JJZ3 Ertragsverwendung: eine Ausschüttung Mindestzeichnungsbetrag: 100.000 Euro 