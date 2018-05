Das größte aktuelle Projekt, die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto, soll schon bald abgeschlossen sein: "Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit haben wir fast alle entscheidenden Freigaben erhalten. Wir gehen davon aus, die Transaktion in Kürze abschließen zu können", sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann am 25. Mai auf der Hauptversammlung in Bonn. Operativ habe Bayer 2017 bei Umsatz und Ergebnis das Niveau des Vorjahres erreicht. Um die Aktionäre auch in diesem Jahr angemessen am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, soll die Dividende zum achten Mal in Folge angehoben werden - auf 2,80 (Vorjahr: 2,70) Euro je Aktie. Für die Zukunft sieht Baumann das Unternehmen gut gerüstet: "Wir sind optimistisch, weil wir mit unseren Produkten und Lösungen das Leben der Menschen verbessern können."

Der Umsatz des Bayer-Konzerns erhöhte sich 2017 währungs- und portfoliobereinigt (wpb.) um 1,5 (nominal 0,2) Prozent auf rund 35 Milliarden Euro. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA lag - trotz negativer Währungseffekte - mit 9,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 1,0 Prozent auf 6,74 Euro. Der Start ins Geschäftsjahr 2018 wurde - wie schon das Vorjahr - von negativen Wechselkurseffekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...