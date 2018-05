Frankfurt (ots) -



Am 14. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und die deutsche Nationalmannschaft begibt sich auf die Mission Titelverteidigung. Zusammen mit ihren Partneragenturen liefert picture alliance eines der umfangreichsten Angebote visueller Inhalte rund um das Turnier.



Renommierte Sportfotografen der großen Nachrichtenagenturen dpa, AP und Reuters sowie über 100 internationale Partner liefern vom Eröffnungsspiel bis zum Finale am 15. Juli eine umfassende Bebilderung der Fußball-Weltmeisterschaft. Neben dem Geschehen auf dem Platz haben die Fotografen auch Prominente, Spielerfrauen, Fans und kuriose Geschichten im Blick. Die Frankfurter Agentur erwartet rund 150.000 Fotos, Grafiken und Videos von der WM, wobei ein besonderer Fokus auf der deutschen Mannschaft liegt. Für Fotoaufträge im Rahmen der Fußball-WM steht die picture alliance mit ihren Fotografen und ihrem Netzwerk zur Verfügung.



Die gesamte WM-Produktion finden registrierte Nutzer unter www.picture-alliance.com. Im Themenportal "Fußball-Bildportal zur FIFA-WM 2018" haben die Sportexperten der picture alliance bereits jetzt alle wichtigen Themen rund um die WM übersichtlich aufbereitet. Handverlesene Kollektionen zeigen alle Teams, Trainer und Spieler, Luftbildaufnahmen der Stadien, das Gastgeberland Russland, historische Aufnahmen und Rückblicke auf vergangene Turniere, Grafiken, Symbolfotos sowie Bilder mit Model Release zur werblichen Verwendung. Während des Turniers werden tägliche Best of-Auswahlen das Angebot ergänzen.



Für alle Fragen rund um das WM-Angebot steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 60 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



