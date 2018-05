US-Präsident Donald Trump hat Berichte bestätigt, wonach ein hochrangiger Vertreter Nordkoreas auf dem Weg in die USA ist. "Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!", schrieb Trump am Dienstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Zuvor hatten Journalisten den früheren nordkoreanischen Geheimdienstchef am Flughafen in Peking gesichtet, wo er in Richtung USA umgestiegen war. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für das zwischenzeitlich schon einmal abgesagte Treffen zwischen Trump und Kim offenbar weiter auf Hochtouren. "We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more", schrieb Trump am Dienstag.