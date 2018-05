Köln (ots) -



- Deutschlandweit präziseste Transporter-Suche auf billiger-mietwagen.de



- 3,5 t Transporter auf Roadshow von billiger-mietwagen.de und CamperDays



- Analyse ergab: Montags sind Transporter am günstigsten



Das Vergleichsportal billiger-mietwagen.de ermöglicht seinen Kunden ab sofort eine präzise Transporter-Suche. Über den Link https://www.billiger-mietwagen.de/transporter-mieten können Kunden direkt mit der Suche starten. Dabei helfen zahlreiche Filtermöglichkeiten, wie beispielsweise zu den Lademaßen oder der erlaubten Führerscheinklasse, schnell den passenden Transporter zu finden. Kein anderes Portal in Deutschland bietet seinen Kunden bei der Transporter-Suche so detaillierte Filter.



Die Auswahl an Transportern reicht auf billiger-mietwagen.de vom kleinen Kastenwagen bis zum schweren XXL-Transporter mit 7,5 t Gesamtgewicht und 2,5 t Zuladung. Auf einer gemeinsamen Roadshow mit dem Schwester-Portal CamperDays wird billiger-mietwagen.de vom 4. bis zum 8. Juni 2018 in Köln, Hamburg, Berlin und München auch einen 3,5 t Transporter mit Kofferaufbau ausstellen und mit Informationen zur Verfügung stehen. Genaue Termine, Zeiten und Ausstellungsorte finden sich hier: https://www.camperdays.de/blog/roadshow.



Insgesamt sind auf billiger-mietwagen.de an über 3000 Stationen in mehr als 1000 deutschen Städten und Gemeinden Transporter von insgesamt fünf verschiedenen Vermietern buchbar. Im Jahr 2017 hat billiger-mietwagen.de 30.000 Transporter-Miettage vermittelt, 2018 sind die Buchungszahlen stark gestiegen. Bei vielen Angeboten vermittelt das Vergleichsportal auch die Reduzierung der Selbstbeteiligung auf 0,- EUR durch Erstattung. Auch hierfür gibt es einen eigenen Filter. Das Schutzpaket ist ab einem Aufpreis von 3,- EUR pro Miettag erhältlich. Darüber hinaus sind auch Einwegmieten innerhalb Deutschlands problemlos buchbar. Die auf billiger-mietwagen.de angezeigten Preise enthalten jeweils bereits die anfallenden Einweggebühren.



Sparpotenzial gibt es bei den Transportern vor allem unter der Woche: "Am Wochenende sind die Transporter-Flotten immer maximal ausgelastet. Montags bis donnerstags dagegen sind die Parkplätze der Vermieter voll", berichtet Frieder Bechtel, Pressesprecher von billiger-mietwagen.de und verrät weiter: "Montags sind die Fahrzeuge am billigsten. Hier sparen Kunden im Vergleich zum Wochenende durchschnittlich 42 %. Montags ist ein Sprinter für 5 Stunden schon für 19,99 EUR zu haben."



Mit den folgenden Kosten können Kunden auf billiger-mietwagen.de je nach Größe des Transporters rechnen:



- kleiner Transporter(Opel Vivaro o. ä.): ab 25,- EUR pro Tag - Sprinter: ab 29,- EUR pro Tag - großer Transporter mit Kofferaufbau: ab 55,- EUR pro Tag - XXL-Transporter (7,5 t Gesamtgewicht, 2,5 t Zuladung): ab 75,- EUR pro Tag



Über billiger-mietwagen.de:



2018 kürten DIE WELT und ServiceValue billiger-mietwagen.de bereits zum zweiten Mal in Folge zum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen. Ebenfalls 2018 bestimmten der Sender n-tv und das Deutsche Institut für Service Qualität billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von 10 Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehr guten Preisgestaltung zur Nr. 1. Im Jahr 2016 wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut".



