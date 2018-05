Hamburg (ots) - Die Unilever Young Entrepreneurs Awards 2018 sind gestartet. In Kooperation mit der University of Cambridge sucht Unilever nach jungen Unternehmern im Alter von 18 bis 35 Jahren, die mit ihrer nachhaltigen Idee die größten sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit angehen. Zu gewinnen gibt es neben 50.000 Euro ein individuell zugeschnittenes Mentoring-Programm, das den Gewinner für insgesamt zwölf Monate unterstützt und begleitet.



In diesem Jahr stehen die Young Entrepreneurs Awards ganz im Zeichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Gesucht werden Beiträge zu den acht Kernthemen Kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechter-Gleichstellung, sauberes Wasser und Sanitärversorgung, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster sowie Maßnahmen zum Klimaschutz.



Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 29. Juni 2018. Wer sich schon bis zum 8. Juni bewirbt, hat zudem die Chance auf eine spezielle, zweistündige Business-Beratung mit Experten des Cambridge Institute for Sustainability Leadership.



Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es unter: https://youngentrepreneursawards.unilever.com/



