Bielefeld/Hannover (ots) - Tückischer Straßenverhältnisse durch herbstlich-winterliche Wetterlagen sind sich Autofahrer in der Regel bewusst. Doch auch im Sommer lauern Gefahren, die allerdings viel weniger im Fokus stehen. Welche Gefahren das sind, erklärt der Reifenfachdiscounter reifen.com ( http://www.reifen.com ):



1) Höchste Explosionsgefahr! Im Fahrzeug gelagerte Spraydosen und Gasfeuerzeuge stellen ein Explosionsrisiko dar. Eine weitere Gefahr geht von randvollen Kraftstofftanks aus: Gase können über die Tankentlüftung austreten und sich urplötzlich entzünden!



2) Verlängerte Reaktionszeit! Hohe Temperaturen führen dazu, dass Konzentration und Leistungsfähigkeit nachlassen. Die Reaktionszeit verlängert sich und das Unfallrisiko steigt. Fahren Sie daher besonders umsichtig!



3) Gefahr durch Blow-ups! Wenn sich bei Hitze der Beton von Autobahnen ausdehnt, können einzelne Platten nach oben hin aufbrechen. Solche "Blow-ups" stellen eine tödliche Gefahr dar. Vorausschauendes Fahren minimiert das Unfallrisiko.



4) Gefahr durch Regen! Reifenabrieb, Ölrückstände und Blütenpollen auf der Fahrbahn mischen sich mit dem Regenwasser und es entsteht ein Schmierfilm. Rechnen Sie nach Trockenperioden mit einer Rutschpartie (Aquaplaning)!



5) Gefahr durch Seitenwind! In Waldschneisen, am Ende von Lärmschutzwänden sowie auf Brücken sollten sich Autofahrer auf Seitenwind einstellen. Halten Sie Ihr Lenkrad mit beiden Händen - dann können Sie jederzeit schnell reagieren!



6) Gefahr durch Flugsand! Flugsand ist eine typische Sommergefahr, insbesondere in südlichen Ferienländern. Gehen Sie runter vom Gas! Da die Reifen an Haftung verlieren, sollten Sie zudem abrupte Lenk- oder Bremsmanöver vermeiden.



Über reifen.com



reifen.com ist Deutschlands erster Reifenfachdiscounter mit einem breiten Angebot an günstigen Markenreifen. In Deutschland gibt es 37 Filialen, den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 viermal in Folge Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3.300 Montagepartner, die Serviceleistungen erbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen, Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowie Zubehör.



