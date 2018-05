Die jüngsten Ereignisse in Italien werden auch die US-Börsen nicht ungeschoren lassen. Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnet sich ein leichterer Handelsstart an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,8 Prozent niedriger.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung dürfte es in den kommenden Monaten in Italien zu einer Neuwahl kommen. Diese könnte letztlich dazu führen, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union den Euro aufgibt, was wiederum heftige Verwerfungen an den Finanzmärkten zur Folge haben dürfte.

Auch die politische Lage in anderen Teilen der Welt trägt zur Verunsicherung bei. In Spanien muss sich Ministerpräsident Mariano Rajoy voraussichtlich einem Misstrauensvotum stellen. Daneben ist noch immer ungewiss, ob das für den 12. Juni geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nun doch zustandekommt oder endgültig scheitert.

An Konjunkturdaten werden nach der Startglocke an der Wall Street der Case-Shiller-Hauspreisindex für März und der Index des Verbrauchervertrauens für Mai veröffentlicht. Nach Börsenschluss wird HP ihre Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.